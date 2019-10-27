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18:37

«В поля - чиновников, а не университет»: В Петербурге прошел митинг против переезда СПбГУ

В парке «Екатерингоф» 27 октября прошел митинг в защиту образования и против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район. На мероприятие пришло около 300-400 человек.

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В начале октября 2019 года руководство университета представило аргументы в пользу создания единого кампуса вуза в пригороде. Руководство СПбГУ заявило, что университет должен расширяться, а между корпусами слишком большое расстояние. На новом месте предполагается создание научно-технического медицинского комплекса, конгресс-центр, спортивные сооружения, общежитие, учебные и учебно-лабораторные корпуса.

Часть студентов и преподавателей вуза, а также общественные активисты выступили против. Поддерживают изменения премьер-министр России Дмитрий Медведем, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, ректор университета Николай Кропачев. Окончательного решения о переносе университета ещё не принято.

Акцию 27 октября организовало региональное отделение «Яблока», основная часть выступающих также была из партии. В частности, слово взял глава «яблочной» фракции в Законодательном собрании Борис Вишневский. По его мнению, действующая власть принимает решения, которые способствуют разрушению культуры и образования в стране. Этого допустить нельзя, уверен депутат. Он также отметил, что вопрос о переезде вуза надо обсуждать публично.

- И я потребовал в этом письме (к ректору СПбГУ и губернатору Петербурга Александру Беглову – прим. ЗАКС.Ру), на мой взгляд самого главного: открытого и публичного обсуждения этого вопроса с сотрудниками университета, с преподавателями, со студентами, с жителями, с депутатами Законодательного собрания, с научной общественностью. Потому что, что будет с Санкт-Петербургским университетом, это не частный вопрос ни городских властей, ни председателя правительства Российской Федерации, ни ректора университета, ни Министерства образования. Это вопрос всего города, поскольку университет – один из символов Петербурга, - заявил Вишневский.

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Его однопартиец и муниципальный депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин считает, что обсуждать ничего не надо. Позиция твердая – университет переезжать не должен, уверен мундеп.

Также на митинге выступила преподавательница СПбГУ и доктор филологических наук Наталия Слюсарь. Она напомнила, что в 70-е года часть корпусов университета уже перехала в пригород, из-за чего вуз потерял часть профессорского состава и студентов – добираться из Петербурга до новых зданий слишком далеко. Это может повториться и сейчас, считает Слюсарь. По ее мнению, аргумент о том, что единый кампус позволит СПбГУ сравниться со знаменитыми западными вузами, не реализуется в жизни.

- Нет ни одного вуза в мире, который переезжал бы из центра крупного города. То есть, если вдруг это случится, наш университет будет первым таким университетом. Те университеты, которые исторически росли в каких-то небольших городах, и вокруг них формировалась вот эта среда, они постепенно выросли и стали великими, они сейчас процветают. Это, скажем, Стэнфорд, Оксфорд, Кэмбридж и так далее. Невозможно себе представить, что какой-нибудь университет типа Коламбии в Нью-Йорке или, например, Сарбонна, или Университетский колледж Лондона, который находится в центре города,  чтобы эти университеты бросили свои здания, с которыми связана их история и которые крайне привлекательны и для преподавателей, и для студентов, ринулись куда-то далеко в поля, - заявила Слюсарь.

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Она считает, что университет должен развиваться. Для этого новые корпуса можно создать на намывных территориях Васильевского острова, добавила преподавательница. Ее поддержали и другие выступающие на митинге. В частности, в акции приняли участие представители координационного совета правления союза ученых, группы защиты Пулковской обсерватории, студенческого профсоюза Community, муниципальные депутаты города и другие объединения. Они призывали не отступать и продолжить защищать организации науки и образования. Также неоднократно звучали мнения о том, что переезд задуман из-за желания добраться до исторических зданий университета, которые стоят на «дорогой земле».

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Помимо этого, на митинге вспомнили и студентов-политзаключенных. О них заговорил представитель профсоюза Community Михаил Федорченко, отмечая необходимость совместно действовать по всем вопросам.

- В России мы столкнулись с беспрецедентным наступлением на права студентов и преподавателей. Достаточно лишь вспомнить «московское дело». Здесь у нас присутствует группа защиты Егора Жукова. И сам Егор, и Азат Мифтахов до сих пор сидят: один в СИЗО, другой под домашним арестом под следствием за совершенно мелкие, незначительные проступки.  Они являются настоящими политзаключенными студенческой среды. И таких людей в дальнейшем, я уверен, будет больше, если мы не организуемся, - заявил активист.

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текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников


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19:13    
а там был этот д[цензура]-яблочник с гейским флагом?

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