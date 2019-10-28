"Вернем политику людям": Экс-боец ДНР Прилепин создал движение "За Правду"

Приверженец ультраконсервативных взглядов, участник боевых действий на Донбассе, писатель Захар Прилепин решил организовать собственное движение "За Правду". Презентация организации состоится 29 октября в столичном центральном музее современной истории России.

"Общественное движение „За Правду“ - это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение „За Правду“ поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", - говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что в стане участников движения будут именитые российские деятели культуры, общественники, политики. Филиалы "коалиции" Прилепина откроются и в регионах РФ.

Представлять движение будет и другой человек, знакомый с ситуацией в ДНР, - политолог Александр Казаков, некогда занимавший пост советника главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

Добавим, во время недавней дискуссии с журналистом Алексеем Пивоваровым Захарченко заявил, что гордится количеством убитых его батальоном украинцев на их же территории, а также выразил уверенность за свои деяния он никогда не предстанет перед судом. Многие представители общественности сочли, что писатель "помутился рассудком".