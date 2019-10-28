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9:16

"Вернем политику людям": Экс-боец ДНР Прилепин создал движение "За Правду"

фото ЗакС политика "Вернем политику людям": Экс-боец ДНР Прилепин создал движение "За Правду"

Приверженец ультраконсервативных взглядов, участник боевых действий на Донбассе, писатель Захар Прилепин решил организовать собственное движение "За Правду". Презентация организации состоится 29 октября в столичном центральном музее современной истории России.

"Общественное движение „За Правду“ - это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение „За Правду“ поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", - говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что в стане участников движения будут именитые российские деятели культуры, общественники, политики. Филиалы "коалиции" Прилепина откроются и в регионах РФ.

Представлять движение будет и другой человек, знакомый с ситуацией в ДНР, - политолог Александр Казаков, некогда занимавший пост советника главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

Добавим, во время недавней дискуссии с журналистом Алексеем Пивоваровым Захарченко заявил, что гордится количеством убитых его батальоном украинцев на их же территории, а также выразил уверенность за свои деяния он никогда не предстанет перед судом. Многие представители общественности сочли, что писатель "помутился рассудком".

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14:32   Бордунов  
Лжец за правду, как тот вор, что громче всех кричит.
12:31 Бггг.
11:54 Путинский тролль, как обычно, переврал. Сначала были нападения местной (типа Жилина) и заезжей (типа моторыла) титушни на противников партии регионов, захваты административных зданий и убийства несогласных, при активной поддержке сурковских вооруженных ихтамнетов ("отойди за поребрик"). И только потом самопровозглашение "народных республи", а потом лягушачий референдум, признанный только зачинщиками смуты из РФ.

13:34    
11:54 О референдуме 2014 на Донбассе. В сообщениях Би-Би-Си и других СМИ была опубликована обнародованная Службой Безопасности Украины запись переговоров лидера российского ультранационалистического движения «Русское национальное единство» Александра Баркашова с лидером движения «Православный Донбасс» Дмитрием Бойцовым, в которой на сетования второго о том, что «референдум невозможно будет законно провести», первый указывает «да вы впарьте всё, что угодно — напишите, что 99 процентов», на что даётся ответ «всё, я понял».

12:31    
Прилепин планировал поговорить с Голиковым по поводу стикеров с изображением Прилепина и надписью «Прилепка», который тот опубликовал в соцсети. В результате литератор ударил своего обидчика в лицо.
При этом Голиков заявил, что не стоит за него переживать. Он отметил, что не получил никаких критических травм, так как у Прилепина оказались «нежные, почти женские руки»

11:54    
11:05. Так жители Донбасса на референдуме в 90% самоопределились быть с Россией навсегда! А потом укрофашисты начали против них войну...А затем донбассцы позвали русских воинов, среди которых был и Прилепин, из России защищать РУССКИХ людей от бандеровцев!

11:05    
9:34 Жители Донбасса не звали Прилепина, как и других наёмников. И нет смысла лгать о каких-то "резолюциях ООН", признающих право на самоопределение через военные действия. Прилепин ищет не ПРАВДЫ, а оправдания своих преступлений, любой ценой.

9:34    
Прилепин всё бросил и пошёл защищать с оружием в руках миллионы этнических РУССКИХ и пророссийских граждан Донбасса, которые в соответствии с резолюциями ООН имеют полное ПРАВО на самоопределение, от укрофашистов-бандеровцев!

9:24    
Прилепин-браво!!! Настоящий ГЕРОЙ нашего времени, с которого должна брать наша молодёжь!

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