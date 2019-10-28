"Ведомости": Новая волна "губернаторопада" пройдет не осенью, а грядущей весной

Массовые отставки российских губернаторов состоятся не текущей осенью, а грядущей весной 2020 года, поделились с "Ведомостями" источники, близкие к аппарату главы государства.

В то же время, уточнили они, некоторый региональных управленцев могут упразднить в должностях в конце ноября - начале декабря, однако основная ротация пройдет позднее. Основная причина сдвига сроков - нынешние губернаторы должны закончить подготовку вверенных им регионов к зиме.

Как пишут "Ведомости", на прошлой неделе в Кремле приступили к комплексному аудиту общественно-политической ситуации в тех субъектах РФ, где в 2020 году должны пройти выборы. Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи оценят общие настроения населения и изучат запрос на перемены.

Отметим, в 2020 году истекают полномочия глав 16 российских регионов, в том числе губернаторов Камчатки, Архангельской области, Краснодарского края, Чувашии и Иркутской области.

Ранее "Коммерсант" известил, что новая волна отставок губернаторов запланирована на вторую половину октября. Среди претендентов на "вылет" называют глав Еврейского автономного округа, Пензенской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.