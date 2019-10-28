"Весна" выбрала новых координаторов в Петербурге

Петербургское отделение движения «Весна» переизбрало координационный совет, сообщили активисты в своем Telegram-канале.

Координаторами «Весны» в Петербурге выбраны Валентин Хорошенин, Артур Мурадов и Роман Максимов. Мария Лахина будет представлять петербургское отделение в федеральном координационном совете. О еще одном координаторе, Богдане Литвине, активисты сообщили, что его полномочия истекут через полгода.

«Весна» выбирает новых координаторов ежегодно. В апреле 2018-го года ими были Илья Гантварг, Андрей Граф, Григорий Жиленков, Анастасия Кадетова и Мария Лахина. В 2017 году «Весна» пережила раскол: тогда из состава исключили Николая Артеменко и Антона Горбацевича как утверждала часть координаторов, в том числе – за неоднократное нарушение устава. После этого Артеменко создал движение «Время».