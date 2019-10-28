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28 октября, 17:51

Суд арестовал студента, планировавшего устроить бойню в подмосковном колледже

фото ЗакС политика Суд арестовал студента, планировавшего устроить бойню в подмосковном колледже

Подмосковный суд отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, собиравшегося напасть на однокурсников, передает ТАСС.

"Решением Зарайского горсуда Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно", - цитирует агентство заявление пресс-службы суда. Заседание по вопросу избрания меры пресечения Банину проходило в закрытом режиме.

Следком считает, что Банин хотел расстрелять сверстников в ходе одной из пар 29 октября. При задержании у него обнаружили пистолет и некое самодельное взрывное устройство.

Источник ТАСС в правоохранительных органах поделился, что Банин учился в Зарайске и жил там в общежитии.

"У него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они избивали Банина. Следствие полагает, что их он и планировал расстрелять", - уточнил источник.

Юношу задержали накануне.

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