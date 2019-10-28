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28 октября, 18:11

В Москве отменили "Дилетантские чтения" после выхода журнала с карикатурой на Сталина

фото ЗакС политика В Москве отменили "Дилетантские чтения" после выхода журнала с карикатурой на Сталина

Столичный Исторический музей отменил очередные "Дилетантские чтения", посвященные пакту Молотова-Риббентропа - основной теме последнего выпуска одноименного журнала, известил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Мероприятие должно было состояться 30 октября.

"Это решение руководства музея. Оно ознакомилось с содержанием номера и приняло решение, что сейчас, в преддверии и Дня народного единства, и 75-летия Победы организация данного мероприятия в подобном ключе будет не совсем уместна. Мы не согласны с тем, в каком ключе изложены материалы в данном номере журнала. Эти материалы носят тенденциозный характер, и нам сейчас не хотелось бы будоражить наше общество подобными мероприятиями", - заявила в беседе с Telegram-каналом "Расстрига" представитель музея.

Добавим, последний номер журнала посвящен истории обозначенного документа. Для обложки использовали карикатуру 1939 года под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?" На ней изображены Сталин и Гитлер, одетые как молодожены. Изображение увидело свет вскоре после заключения между СССР и Третьим Рейхом договора о взаимном ненападении, ставшего впоследствии основанием для множества исторических трактовок.

Карикатура крайне возмутила лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который пообещал призвать прокуратуру проверить содержимое "Дилетанта".

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0:26    
Сталин - ГЕНИЙ, БОГ!!! Он спаситель Отечества во всех сферах жизнедеятельности СССР, не только от коричневой чумы!

28 октября, 23:39    
пока еще сталин нужен путинскому режиму, поэтому и будет скрываться и лакироваться правда, о сухоруком параноике, сталине - как пособнике гитлера... исторический факт - сталин в угоду гитлеру уничтожил десятки миллионов граждан ссср, помогал гитлеровской военной экономике - снабжал гитлера, вплоть по 22 июня, до самого начала войны стратегическим сырьем и зерном, уничтожил командование ркка, отбросил страну на столетия назад, уничтожив ученых и науку, он виновен в блокаде ленинграда... время придет и его кости захоронят в ядерном могильнике - все кто хочет ему молиться, пусть облучаются...

28 октября, 20:57    
Сегодняшним российским историкам и просветителям надо учиться у антироссийских. Посмотрите, за 20 лет они так загадили и извратили историю, что ещё лет через 20 окажется, что Советское знамя над рейхстагом - ложь коммунистов, а было знамя со свастикой над Кремлём.

28 октября, 20:26    
Правду не спрячешь. Сталин и Гитлер - тоталитарные убийцы. Их позорный сговор останется в истории как пролог второй мировой войны. Вечное проклятие тиранам!

28 октября, 19:56    
Исторический музей спасибо за правду и принципиальность! Слава Сталину в веках!

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