В Москве отменили "Дилетантские чтения" после выхода журнала с карикатурой на Сталина

Столичный Исторический музей отменил очередные "Дилетантские чтения", посвященные пакту Молотова-Риббентропа - основной теме последнего выпуска одноименного журнала, известил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Мероприятие должно было состояться 30 октября.

"Это решение руководства музея. Оно ознакомилось с содержанием номера и приняло решение, что сейчас, в преддверии и Дня народного единства, и 75-летия Победы организация данного мероприятия в подобном ключе будет не совсем уместна. Мы не согласны с тем, в каком ключе изложены материалы в данном номере журнала. Эти материалы носят тенденциозный характер, и нам сейчас не хотелось бы будоражить наше общество подобными мероприятиями", - заявила в беседе с Telegram-каналом "Расстрига" представитель музея.

Добавим, последний номер журнала посвящен истории обозначенного документа. Для обложки использовали карикатуру 1939 года под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?" На ней изображены Сталин и Гитлер, одетые как молодожены. Изображение увидело свет вскоре после заключения между СССР и Третьим Рейхом договора о взаимном ненападении, ставшего впоследствии основанием для множества исторических трактовок.

Карикатура крайне возмутила лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который пообещал призвать прокуратуру проверить содержимое "Дилетанта".