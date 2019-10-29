Смольный пообещал выделить деньги на  установку светофора в Кировском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов Законодательного собрания Дениса Четырбока и Алексея Цивилева об установке светофора в Кировском районе.

Парламентарии просили ускорить установку светофора на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек. По заявлению депутатов, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры им пояснили, что этот перекресток не относится к аварийно-опасным адресам с большим количеством ДТП. Для этого там должно произойти как минимум три происшествия с наездом на пешеходов, а пока было только два. Парламентарии предложили губернатору внести изменение в постановление «О комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения» - для предупреждения ДТП.

Беглов направил депутатам информацию о том, что комиссия по безопасности дорожного движения определяет приоритеты по предупреждению ДТП с учетом поступивших предложений. Поэтому изменение постановления нецелесообразно, поясняется в приложении к ответу губернатора.

Там же сообщается, что «ограниченность средств бюджета» не позволяет полностью реализовать принцип предупреждения ДТП. При этом, «учитывая необходимость», комитету по развитию транспортной инфраструктуры дано поручение включить создание светофора в адресную программу на 2020 год, отмечено в информации от Беглова.

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