Навальный рассказал, где возьмет миллионы для оплаты штрафов

Политик Алексей Навальный, который вместе со своими сподвижниками должен в судебном порядке выплатить 88 млн рублей компании "Московский школьник", в мрачно-ироничной манере объяснил всем интересующимся, где намеревается достать деньги для столь крупной компенсации. Интересующихся, по его словам, уже накопилось примерно миллион человек.

"Все ок. Человек с микрофоном всегда заработает. Концерты, стендапы, корпоративы. Свадьбы, опять же. Кстати, какие знаете хорошие свадебные конкурсы?", - написал оппозиционер у себя в Facebook.

В 2019 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследования, в которых утверждалось, что компании, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину, поставляют некачественное продовольствие в школы и детские сады, что обернулось для детей эпидемией дизентерии. За нанесение "репутационных потерь" компания "Московский школьник", которую тоже ассоциируют с именем Пригожина, первоначально требовало с Навального, Любови Соболь и всего ФБК в целом 1,5 млрд рублей.