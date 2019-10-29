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29 октября, 20:55

Новый глава СПЧ Фадеев пришел на акцию памяти политзаключенных

фото ЗакС политика Новый глава СПЧ Фадеев пришел на акцию памяти политзаключенных

Ставшая традиционной акция "Возвращение имен", проводимая правозащитным обществом "Мемориал", состоялась в 13 раз на Лубянской площади в Москве, у Соловецкого камня.

Акцию посетил председатель обновленного Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. В кратком интервью "Эху Москвы" он отказался находить хоть что-либо общее между сталинскими политическими репрессиями 1930-х годов и преследованием оппозиционно настроенной части общества, наглядно демонстрируемым как минимум с июля 2019 года.

Формат акции предусматривает выход людей к микрофону и озвучивание имен людей, безвинно осужденных во времена "большого террора". Многие называют собственных родственников.

По оценкам журналистов, мероприятие в этот раз собрало несколько сотен человек.

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