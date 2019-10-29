Писатель Прилепин думает о легальном политическом представительстве

Объявивший в конце октября о создании движения "За правду" писатель, член Общероссийского национального фронта Захар Прилепин попытался в двух словах объяснить, чего ждать от его консервативно-патриотической кооперации с другими поклонниками идеи "русского мира".

"У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол", - преподнес он свой новый проект в разговоре с РБК.

Он также признался, что думает о создании собственной политической партии и о личном участии в думских выборах 2021 года.

Отметим, что вместе с ним представлять движение "За правду" согласились его единомышленники и приятели, медийные фигуры Иван Охлобыстин и Вадим Самойлов.

В недавнем прошлом Прилепину удавалось сочетать членство и в ОНФ, и в "Другой России", пока его не выгнал Эдуард Лимонов.