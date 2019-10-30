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11:50

Макаров попросил Беглова еще раз продумать транспортную реформу

фото ЗакС политика Макаров попросил Беглова еще раз продумать транспортную реформу

Спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров во время заседания ЗакСа 30 октября попросил губернатора Александра Беглова еще раз продумать запланированную на 2020 год отмену маршрутных такси. Высказываясь о проекте бюджета Петербурга, спикер предостерег главу города, что ошибки подчиненных Беглова горожане будут связывать с деятельностью самого губернатора.

- Александр Дмитриевич, к сожалению, так устроена система нашего общества, что все будет экстраполироваться на вас, - заявил Макаров.

Отметим, что по поводу готовящейся транспортной реформы высказались представители всех парламентских фракций. В том числе - Павел Иткин из ЛДПР и Оксана Дмитриева из Партии Роста, которые в целом проект бюджета поддержали.

Сергей Еремеев


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