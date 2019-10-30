Миронов присоединился к желающим карать популяризаторов наркотиков

Идея президента Владимира Путина о необходимости разработать свод правил, по которым можно было бы судить людей за пропаганду наркотических средств в интернете, встретила поддержку и понимание у лидера справедливороссов Сергея Миронова.

"Негативное отношение к “тяжелым” наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как “легкие“, неопасные, не приводящие якобы к зависимости. Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является ничем иным как пропагандой", - цитируются соображения думского депутата на его персональном сайте.

По мнению Миронова, нашедшем выражение в подготовленном эсерами законопроекте, такого рода "пропагандистов" в интернете следует лишать свободы на срок до семи лет.

Известный своей запретительной активностью сенатор Андрей Клишас ранее счел целесообразным за подобные деяния сажать людей в тюрьму на пятнадцать лет.