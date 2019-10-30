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14:00

"Призываю вас не бояться": Фигурант дела "Сети" Филинков в знак солидарности с политзеками объявил голодовку

фото ЗакС политика "Призываю вас не бояться": Фигурант дела "Сети" Филинков в знак солидарности с политзеками объявил голодовку

Фигурант уголовного разбирательства по делу "Сети" (запрещенной в РФ террористической организации) Виктор Филинков в знак солидарности со всеми политическими заключенными объявил голодовку. О намерении он известил в письме, которое опубликовано в сообществе Facebook "Rupression".

Напомним, сегодня, 30 октября, является Днем памяти жертв политических репрессий.

"Как и много лет назад, все решается по звонку сверху. Не работают суды, работают здесь силовики. Шестерки режима — режим образующие! Они едят нас, но пожрут завтра и себя — этот день им напоминание. Я призываю вас помнить о прошлом. Я призываю вас не быть в стороне сейчас. Я призываю вас никогда не бояться! Я возмущен действиями ФСБ, СК, прокуратуры, судов, благодаря которым Россия вернулась в прошлое: к репрессиям, политзаключенным, лжи и страху", - пишет Филинков.

Добавим, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых – девять человек, задержанных ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. В свою очередь обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу. Несколько фигурантов дела заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками.

Виктор Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы. Ранее, несмотря на вновь озвученные им факты, ни одна инстанция так и не организовала проверку.

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14:38    
Политзаключённые - позор современной российской власти. И дело здесь не в идеологии. Политзаключённые, как и любые граждане, могут придерживаться разных идей. Но за политические взгляды сажать могут только трусы и подлецы, дорвавшиеся до власти. Долг каждого приличного человека сделать то, что в его силах и возможностях, для прекращения политических репрессий.

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