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14:06

Помощник депутата Госдумы Пантелеева будет представлять КПРФ в Горизбиркоме

фото ЗакС политика Помощник депутата Госдумы Пантелеева будет представлять КПРФ в Горизбиркоме

Законодательное собрание Петербурга на заседании 30 октября утвердило кандидатуру нового представителя КПРФ в городской избирательной комиссии. Место ушедшего из жизни Николая Левшина займет секретарь отделения партии в Адмиралтейском районе Андрей Беляков. В последние годы он работал помощником депутата Госдумы Сергея Пантелеева.

Новый член ГИК - сын Виктора Белякова, который также является помощником другого депутата Госдумы Светланы Савицкой. 

В 2015 году СМИ писали, что Беляков-младший мог участвовать в конфликте из-за женщины, закончившимся стрельбой из травматического пистолета.

Сергей Еремеев

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