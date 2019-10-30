Помощник депутата Госдумы Пантелеева будет представлять КПРФ в Горизбиркоме

Законодательное собрание Петербурга на заседании 30 октября утвердило кандидатуру нового представителя КПРФ в городской избирательной комиссии. Место ушедшего из жизни Николая Левшина займет секретарь отделения партии в Адмиралтейском районе Андрей Беляков. В последние годы он работал помощником депутата Госдумы Сергея Пантелеева.

Новый член ГИК - сын Виктора Белякова, который также является помощником другого депутата Госдумы Светланы Савицкой.

В 2015 году СМИ писали, что Беляков-младший мог участвовать в конфликте из-за женщины, закончившимся стрельбой из травматического пистолета.

Сергей Еремеев