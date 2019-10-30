Новый глава СПЧ отметил недостаточность сведений о политических репрессиях в школьном курсе

Назначенный в октябре председателем президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, в чьей любви к правозащите солидарно сомневалась либеральная общественность, считает, что базовая школьная программа включает в себя недостаточное количество информации о политических репрессиях в российской истории.

"Формально "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына проходят. Он есть, но факультативно в школьной программе литературы. Руководство школы, педагоги могут побуждать читать эту книгу в школе, а могут - нет", - цитирует его рассуждения на заданную тему РИА "Новости".

В качестве одной из приоритетных задач для органа, который он возглавил, Фадеев назвал открытие и оцифровку архивов, в том числе относящихся к трагическим страницам советской истории 1930-х годов. Он также считает важным увековечивать память о жертвах репрессий в регионах.

Накануне Фадеев пришел к Соловецкому камню на Лубянской площади на акцию "Возвращение имен", где отличился высказыванием о несопоставимости репрессий сталинского времени и сегодняшних гонений на политических активистов.