Суд опросил свидетелей по делу об отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

В Василеостровском районном суде прошло второе заседание по иску экс-кандидата в муниципальные депутаты МО «Остров Декабристов» от «Яблока» Алексея Захарова к избирательной комиссии муниципалитета и шести участковым избиркомам: №№170, 171, 172, 173, 175 и 179. Заседание прошло 30 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель ИКМО передал суду протоколы о подведении итогов голосования и пересчетах на избирательных участках, а также поступившие в муниципальный избирком жалобы, решения по ним и другие документы. Адвокат Захарова ознакомила суд со сводной таблицей с итогами подсчета голосов 8 и 11 сентября. По ее словам, это показывает сильное различие в количестве голосов до ручного пересчета и после.

Также на заседании выступили шесть свидетелей, о привлечении которых ходатайствовал Захаров. Двое из них не смогли вспомнить, членами каких комиссий они являются. Прокурор заявила, что не доверяет их показаниям.

Другие свидетели подтвердили аргументы Захарова. Они рассказали, что отметки в бюллетенях проставлялись разными почерками и чернилами. В частности, член ИКМО «Остров Декабристов» Сергей Алимов сообщил, что на части бюллетеней голоса отдали за шести кандидатов - значит, они недействительны – должно быть максимум пять. При этом, отметки о недействительности от комплекса обработки избирательных бюллетеней на этих бумагах не было, заявил Алимов. Он добавил, что странным выглядело и то, какую команду депутатов выбирают избиратели.

- Обычно избиратель отмечал группами: либо он за «Единую Россию», либо он за «Яблоко». Бывало, что «Яблоко» и к ним самовыдвиженцев добавляли, или «Единая Россия» и к ним самовыдвиженцев. Но комбинации, где к трем «яблочникам» добавляли двух единороссов или к трем единороссам двух «яблочников», было один-два бюллетеня на участках, где нормально считали. На этом участке (УИК №175 – прим. ЗАКС.Ру) каждый четвертый бюллетень был такой странный, когда человек голосовал за людей из противоположного списка, - пояснил член ИКМО.

Также свидетели сообщили, что мешки с бюллетенями не были опечатаны: их либо заматывали скотчем, либо перетягивали жгутами. Никаких печатей или пломб на скотч и жгуты не ставились, заявили свидетели. Об этом, в частности, рассказал член УИК №172 с правом решающего голоса Илья Кракович. Он уточнил, что сам присутствовал при такой упаковке бюллетеней. Прокурор поинтересовалась у него, почему же тогда Кракович не предпинял никаких действий, являясь членом комиссии с правом решающего голоса.

- Вы пришли сюда рассказать, как нарушили закон? – спросила прокурор.

Судья постаралась прояснить ситуацию.

- То есть вы наблюдали за тем, как упаковывают? – поинтересовалась судья.

- Да, - ответил член УИК.

- По этому поводу жалобы были с вашей стороны?

- Нет.

- То есть изначально вы понимали, что при необходимости всё это можно оспорить, да? – спросила судья.

- Нет.

- Тогда не понимаю логику ваших действий, - заявила судья.

На следующее заседание она согласилась пригласить ещё свидетелей. Она попросила представителя Захарова их подготовить, чтобы каждый мог назвать свою избирательную комиссию и дать конкретные ответы.

Также судья привлекла в качестве заинтересованных лиц других кандидатов в депутаты в МО «Остров Декабристов»: Наталью Иванову, Анастасию Давыдову, Владимира Барканова, Ольгу Погосян и Юрия Грашина. Если отменить результаты выборов по части УИК, то список победивших на выборах изменится, посчитала судья. Она уточнила, что перечисленные кандидаты в случае отмены итогов могут оказаться избранными или наоборот исключенными из списка победителей. Следующее заседание назначено на 20 ноября.

Напомним, на избирательных участках МО «Остров Декабристов» у части бюллетеней для КОИБ был выявлен типографический брак. В месте для отметки напротив кандидатки от «Единой России» Натальи Ивановой стояла небольшая точка. Дефект заметили, когда голосование уже началось. На части избирательных участков комиссии пересчитали бюллетени вручную, но шесть УИК этого не сделали сразу после завершения выборов. КОИБы засчитывали точку как отметку избирателя. Из-за этого результаты выборов изменились, считает Захаров. Также он заявил, что при повторном пересчете на бюллетенях были уже другие отметки. Поэтому кандидат выбыл из пятерки победителей и не вошел в совет. Сейчас он требует отменить итоги выборов по шести УИКам, где пересчет производили не сразу, а только 11 сентября.

София Саттарова

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