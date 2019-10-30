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19:59

В Петербурге началась акция "Бессмертный ГУЛАГ"

фото ЗакС политика В Петербурге началась акция "Бессмертный ГУЛАГ"

Одиночные пикеты в рамках акции "Бессмертный ГУЛАГ" проходят вечером 30 октября в Петербурге. Активисты воздают дань памяти гражданам, репрессированным по политическим причинам в годы правления Иосифа Сталина. Они встают с плакатами у тех домов, где жили и куда не смогли вернуться узники 1930-х годов. На плакатах - краткая информация о них.

В этот день акция проходит также в Москве, Красноярске, Барнауле, Ростове, Мурманске, Твери, Самаре, Воронеже, Великом Новгороде, Омске, Чебоксарах и Омске.

Накануне, 29 октября, в Москве прошла акция "Возвращение имен", тесно связанная тематически с "Бессмертным ГУЛАГом". У Соловецкого камня на Лубянской площади граждане зачитывали в микрофон имена людей, уничтоженных государством по политическим мотивам.

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Фотография: Telegram-канал "Протестный Петербург" 


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20:34   Саша  
Антисоветчики двуличны и крайне лицемерны! Когда необходимо, то они заявляли и заявляют, что десятки миллионов граждан России(СССР) с 1917 года категорически не приняли Октябрьскую революцию, советскую власть, партию большевиков, Ленина, Сталина и всячески боролись с ними, используя различные формы и способы! Когда же касается репрессий 30-х, то уже делается упор исключительно на то, что репрессиям подвергались совершенно невинные люди! А куда тогда делись миллионы противников Советской власти, курса Сталина построение мощного государства под руководством РКП(б): миллионы недобитых белогвардейцев, монархисты, савинковцы, кулаки, попы, партийные фракционеры, бандиты и тд. Или они все перевоспитались и стали горой за Сталина и самозабвенно строили коммунизм????????? Так не было этого совершенно!!!! Они как вели подрывную работу, устраивая саботаж, диверсии, антисоветскую пропаганду в конце 1917г, так и продолжали её в 30-годы, а с приходом к власти в Европе фашистов вообще произошёл рост её в разы!!! Потому и назрела к 1937 году острая необходимость ПОЧИСТИТЬ СССР от его врагов!!!

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