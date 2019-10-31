Президент Уганды просит у Путина российские танки в долг

Глава Уганды Йовери Кагута Мусевени известил, что вверенное ему государство остро нуждается в российском вооружении, в частности - в танках и самолетах, однако необходимым для их покупки денежным достатком не располагает, в связи с чем он просит рассмотреть возможность продать их в кредит.

"Раньше мы платили наличными. Наличные, наличные, наличные. И это очень замедляет процесс платежей, потому что нам нужны наличные, чтобы платить. И что бы я хотел предложить? Вы нам поставляете, это были бы кредитные поставки, это позволило бы осуществлять поставки быстрее", - цитирует предложение Мусевени "Интерфакс".

В ответ Владимир Путин отметил, что в ближайшем будущем видит кооперацию с африканским государством в сфере обслуживания вертолетов, а также в области информационных технологий и кибербезопасности, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и экологии.

Напомним, на недавнем форуме в Сочи, в котором приняли участие представители большинства стран Африки, Путин, среди прочего, простил долг в размере 20 млрд долларов, накопившийся перед Россией у ряда африканских республик, а также заявил о готовности всецело поддерживать ЦАР, где в прошлом году убили российских журналистов.