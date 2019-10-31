18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:46

Президент Уганды просит у Путина российские танки в долг

фото ЗакС политика Президент Уганды просит у Путина российские танки в долг

Глава Уганды Йовери Кагута Мусевени известил, что вверенное ему государство остро нуждается в российском вооружении, в частности - в танках и самолетах, однако необходимым для их покупки денежным достатком не располагает, в связи с чем он просит рассмотреть возможность продать их в кредит.

"Раньше мы платили наличными. Наличные, наличные, наличные. И это очень замедляет процесс платежей, потому что нам нужны наличные, чтобы платить. И что бы я хотел предложить? Вы нам поставляете, это были бы кредитные поставки, это позволило бы осуществлять поставки быстрее", - цитирует предложение Мусевени "Интерфакс".

В ответ Владимир Путин отметил, что в ближайшем будущем видит кооперацию с африканским государством в сфере обслуживания вертолетов, а также в области информационных технологий и кибербезопасности, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и экологии.

Напомним, на недавнем форуме в Сочи, в котором приняли участие представители большинства стран Африки, Путин, среди прочего, простил долг в размере 20 млрд долларов, накопившийся перед Россией у ряда африканских республик, а также заявил о готовности всецело поддерживать ЦАР, где в прошлом году убили российских журналистов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:44    
А не послать-то Сашу в Уганду. Пусть на деле покажет, как надо любить Ясно Солнышко.

13:51    
13:08, 13:23 Саша любит Сталина и любит Путина, и никак не может выбрать между двумя прекрасными людьми...

13:47    
Саша! Чем дальше, тем больше ваша "апостольская" деятельность смахивает на психическое расстройство. Ваше навязчивое вдалбливание всем своих убеждений говорит о каком-то сбое в голове. Советую обратиться к специалисту.

13:34   Игорь  
Те, что били как-то в Белый дом,
Должен быть уверен, что надежны,
А в Уганде ныне все тревожно,
Деньги, он сказал, отдаст потом.

13:23    
С Африкой ВСЕМ(!!!) странам ВСЕГДА(!!!) было сотрудничать очень трудно и невыгодно, за редким исключением...И что делать России в такой ситуации? Тем более товарооборот со всей Африкой(60 стран) у России всего 20 миллиардов долларов, из них с Египтом 8, а с одним Китаем более 108, к примеру...

13:08   Саша  
Путин в последнее время достиг огромных успехов  в мире и не только в Сирии и на Ближнем Востоке! Это и супер отношения с Китаем, к примеру, товарооборот между нашими странами превысил 100 миллиардов долларов и устремился к 200, чему поспособствует и газопровод "Сила Сибири" пропускной способностью в 35 млрд.куб метров газа, запускаемый в работу в конце 2019 года! Аналогично запускается в работу в конце года газопровод "Турецкий поток (мощностью 32,5 млрд куб.м.) в Турцию, Болгарию, Сербию, а через год и в Венгрию! Последняя ПОБЕДА(!!!!!!!!!!!!) Путина-это разрешение Дании по укладке труб "Северного потока-2"(мощностью 55 млрд.куб.м) в её территориальных водах, что позволит в ближайшие 3 месяца начать прокачку газа в Европу! Это только маленькая часть ПОБЕД Путина во благо России и россиян!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:24 Семь элитных наручных часов Никиты Белых выставили на торги

14:50 Сотрудник ФСИН Карелии пообещал визит "людей в черном" к журналистке, рассказавшей о пытках в ИК-9   1

14:47 Сергей Светлаков объявил о закрытии "Прожекторперисхилтон" из-за цензуры   4

14:23 Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи решившимся на аборт женщинам

14:17 Вишневского огорчил ответ Беглова о судьбе Дома радио

13:51 В Ульяновской области могут разрешить отстрел бродячих котов и собак   1

13:36 Покинувшего Россию Древарха Просветленного объявили в розыск   4

13:16 В Магнитогорске тренер, уволенная из-за эротических фото 20-летней давности, подала в суд на работодателя

13:10 Муниципал: Депутаты МО «Невский округ» в четвертый раз не смогли выбрать главу округа

12:58 Мединский о фильме "Джокер": Не понравился он мне   1

12:46 Президент Уганды просит у Путина российские танки в долг   6

12:30 Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"   4

12:17 Рынок российского интернет-пиратства уменьшился впервые за 5 лет

11:52 Фигуранту «московского дела» Баршаю рекомендовали психиатрическую экспертизу в стационаре   1

11:45 Россияне жалуются на вымогающих деньги лжеследователей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru