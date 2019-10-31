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13:10

Депутаты МО «Невский округ» в четвертый раз не смогли выбрать главу округа

фото ЗакС политика Депутаты МО «Невский округ» в четвертый раз не смогли выбрать главу округа

Муниципальные депутаты МО «Невский округ» второй месяц не могут выбрать председателя совета. На заседании 30 октября вопрос уже в четвертый раз обсуждали бурно и эмоционально, рассказал ЗАКС.Ру мундеп от «Единой России» Сергей Кочанжи. 

Он добавил, что на должность главы округа претендуют сам Кочанжи и самовыдвиженец Дмитрий Данилов. Единоросс предлагает на место своего заместителя мундепа от «Справедливой России» Михаила Каменева, а Данилов – другого эсера Андрея Ложечко, рассказал Кочанжи. Он сообщил, что выбрать председателя и заместителя муниципалитета не получилось. Голоса в очередной раз разделились поровну: 10 за одну команду, 10 – за другую, уточнил мундеп.

По его словам, сейчас диалога между сторонами нет. Получится ли совету выбрать своего главу – зависит от второй команды, считает Кочанжи.

- Всё зависит от товарищей – хотят ли они разговаривать. Я так думаю, что там идет четкая позиция, амбиции и так далее, и тому подобное, - считает мундеп.

Он добавил, что сам будет «стоять до конца». 

Напомним, Кочанжи и Данилов в прошлом созыве были мундепами МО «Оккервиль». На выборах 2019 года самовыдвиженец прошел в два муниципалитета: «Оккервиль» и «Невский округ». В последнем он остался мундепом, а в другом – сложил полномочия

София Саттарова


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