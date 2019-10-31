Редакция ЗАКС.Ру пожаловалась в полицию на подделку отказа от обжалования удаления публикаций

Учредитель издания ЗАКС.Ру ООО «Медиа. С-Пб» 31 октября направил в УМВД Петербурга по Адмиралтейскому району заявление с просьбой провести проверку по факту подделки заявления об отзыве апелляционной жалобы на судебное решение об удалении публикаций СМИ.

Редакция пытается обжаловать решение Октябрьского районного суда об удалении шести материалов ЗАКС.Ру об уголовном преследовании Алексея Зинчука. Суд проходил без привлечения СМИ, и у издания не было возможности защитить свои права. Учредитель ЗАКС.Ру направил в суд апелляционную жалобу с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на обжалование. Однако во время одного из заседаний судья сообщила о поступившем к ней письме с отказом от участия в процессе, отправленном от имени директора ООО «Медиа. С-Пб». Письмо является поддельным, директор этого заявления не подписывал. Как дело дошло до такого поворота – в материале ЗАКС.Ру.

СМИ оставили без прав

В адрес редакции ЗАКС.Ру 20 августа 2019 года поступило шесть требований Роскомнадзора об удалении информации об уголовном деле, возбужденном в отношении Алексея Зинчука. Основанием для требований, как указано в письмах РКН, стало решение суда. Так редакция узнала о том, что суд рассматривал дело об удалении публикаций СМИ, не привлекая к участию само СМИ.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Зинчука было возбуждено в октябре 2015 года. Сначала он проходил по делу как свидетель, а после был привлечен в качестве обвиняемого. Дело касалось деятельности ООО "ЖЭУ Калининского района", где в 2012-2013 году якобы работал Зинчук. СМИ называли его помощником депутата Законодательного собрания Анатолия Кривенченко, сам парламентарий это опровергал. ЗАКС.Ру, как и другие городские СМИ, освещал это резонансное событие. В июле 2018 года уголовное дело в отношение Зинчука было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В январе 2019 года Алексей Зинчук обратился в Октябрьский районный суд с требованием удалить 25 публикаций СМИ и интернет-сайтов о своем преследовании. Ответчиком являлось местное управление Роскомнадзора, третьим лицом – Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу. Ни одно СМИ привлечено к участию в процессе не было. В июле суд удовлетворил требования истца. Судя по тексту решения, удалению подлежали публикации ЗАКС.Ру, «НТВ-Петербург», «Фонтанки.ру», телеканала «Санкт-Петербург», ИА «Росбалт» и др.

В решении указано, что представитель Роскомнадзора на заседание не явился, а представитель ГСУ СК РФ полностью поддержал истца в его требовании удалить достоверную на момент публикации информацию из СМИ.

По результатам судебного разбирательства суд сделал следующие выводы:

«В силу ч. 2 ст. 161 УПК Российской Федерации данные предварительного расследования могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым.

Поскольку постановление о разглашении информации об уголовном деле № следователем не выносилось, вся информация о нем подлежит удалению. И, поскольку действия по удалению указанной информации направлено исключительно в отношении конкретной информации, конкретного лица, не могут повлиять на работу самого интернет ресурса (сайта или страницы), в связи с чем, прав владельцев сайта не нарушают».

По мнению адвоката ЗАКС.Ру Натэлы Пономаревой, сведения о привлечение лица к уголовной ответственности, равно как и о последующем прекращении в отношении данного лица уголовного преследования, не являются в силу закона сведениями, запрещенными для опубликования в средствах массовой информации.

ЗАКС.Ру был вынужден выполнить требования Роскомнадзора и удалить шесть публикаций. Отказ грозил полной блокировкой сайта СМИ. Но редакция никак не могла согласиться с доводами о том, что удаление шести материалов, содержащих достоверную на момент публикации информацию, «прав владельцев сайта не нарушают». По мнению редакции, само рассмотрение иска об удалении информации с сайта СМИ без привлечения этого СМИ и без предоставления ему права на защиту, может нарушать как права издания, так и права его читателей.

Неактуальный депутат

Зинчук позже неоднократно обращался в редакцию ЗАКС.Ру с требованиями убрать и другие, не вошедшие в решение суда материалы с упоминанием его имени, ссылаясь на якобы существующий запрет на распространение всей существующей информации о его деле. Однако в решении суда четко указаны только шесть ссылок на материалы ЗАКС.Ру, подлежащие удалению.

Затем Зинчук пожелал удалить еще более десятка материалов о себе, не имеющих отношения к уголовному делу. По ссылкам, указанным в его обращении в адрес редакции, находятся публикации, где он упомянут как муниципальный депутат МО «Прометей». В совет «Прометея» Зинчук избрался в 2009 году как кандидат от «Единой России» и за время работы своего созыва неоднократно давал ЗАКС.Ру комментарии. Теперь же бывший мундеп посчитал, что эта информация о нем устарела и более не актуальна, сослался на так называемое «право на забвение» и попросил удалить сведения о нем. Отметим, закон о «праве на забвение» распространяется на поисковики, а не на сайты СМИ.

В 2019 году Зинчук шел на выборы в МО «Прометей» как самовыдвиженец, но утратил статус кандидата до дня голосования.

Поддельный отказ

Сейчас ЗАКС.Ру надеется восстановить свои права и пытается обжаловать июльское решение Октябрьского районного суда. Но даже рассмотрение дела о публикациях СМИ без уведомления СМИ не столь удивляет, как попытка неизвестного направить в суд фальшивое заявление об отказе от участия в процессе от имени редакции.

16 октября адвокат ЗАКС.Ру Натэла Пономарева во время очередного заседания Октябрьского районного суда с удивлением узнала о письме от имени учредителя редакции об отзыве апелляционной жалобы. Заявление поступило в суд по почте. Документ якобы отправлен директором ООО «Медиа. С-Пб», сопровождается подписью и печатью. Адвокат Пономарева сразу же заметила, что подпись под заявлением не похожа на настоящую подпись директора юрлица редакции, а, позвонив учредителю СМИ, узнала, что никто подобного документа не отправлял и не планировал. Об этом было незамедлительно сообщено судье.

На что рассчитывал отправитель этого поддельного заявления – совершенно непонятно. Сложно представить ситуацию, при которой заявитель, придя в суд и видя очевидно фальшивый документ, вдруг решает, что просто забыл о своем отзыве жалобы, или отказывается от намерений защитить свои права, восхитившись изобретательностью неизвестного злоумышленника.

По трек-номеру, указанному на конверте фальшивого письма, удалось узнать, что отправлено оно было 17 сентября из почтового отделения на Казанской улице. Кто является отправителем – редакции неизвестно. Заявление о подделке документа было направлено 31 октября в УМВД Петербурга по Адмиралтейскому району.

Редакция ждет назначения даты рассмотрения своей апелляционной жалобы.

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