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18:21

Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей

фото ЗакС политика Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей

Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал председателя регионального отделения партии ПАРНАС Юрия Щербачева на 160 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), информирует 29.ru.

Общественника признали виновным в участии в несанкционированной акции 7 апреля. До этого у Щербачева уже были административные штрафы по аналогичной статье за участие в несогласованных митингах 5 мая и 9 сентября.

Щербачева задержали накануне у здания регионального отделения ФСБ. Позднее тем же днем его отпустили под обязательство явиться утром сегодняшнего дня для составления протокола. 

Щербачев стал 53-м архангелогородцем, получившим штраф за участие в митинге 7 апреля. На данный момент общая сумма штрафов составляет 1 975 400 рублей. 

"Мусорные" протесты против строительства полигона близ станции Шиес достигли своего апогея 7 апреля, когда на запрещенную акцию в Архангельске вышло рекордное количество человек - свыше десятка тысяч. Позднее многие из участников были осуждены.

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18:39    
Хорошая новость о штрафе, но наказание прозападным мразям должно быть более суровым!

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