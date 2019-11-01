Сохранению "сада на Неве" посвятили пикеты у стен петербургской прокуратуры

Петербуржцы продолжают бороться за включение "Сада на Неве" на Смольной набережной в список зеленых насаждений общего пользования и, соответственно, протестовать против его исключения оттуда, поддержанного депутатами ЗакСа 30 октября. Одиночные пикеты прошли у дверей здания городской прокуратуры.

"Первая положительная весточка уже есть, сегодня к пикетирующим вышел заинтересовавшийся вопросом сотрудник прокуратуры. Будем надеяться, что за разговором последуют и конкретные действия по защите интересов горожан", - оценили акцию в паблике активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

"Яблочник" Борис Вишневский в случае, если губернатор Александр Беглов поддержит решение депутатов и подпишет правовой документ, позволяющий застроить сад новыми судебными корпусами, пообещал добиваться справедливости через суд.

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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