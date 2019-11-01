Суд приобщил к делу о «сбежавшем УИК» видео-доказательство о явке на участке

Московский районный суд приобщил к делу экспертизу видеозаписи по явке в день выборов на избирательном участке №1280. Речь идет об иске к этому УИК об оспаривании результатов голосования. Об этом ЗАКС.Ру сообщил экс-кандидат в мундепы «Московской заставы» Александр Будберг, который присутствовал на заседании.

По его словам, экспертиза показывает, что на участке в выборах приняли участие 424 человека. При этом в ГАС «Выборы» избирком ввел более 1,5 тысяч голосов, уточнил Будберг.

- Мы отдали в экспертную компанию давно уже видеозапись, которую мы получили от Горизбиркома. Нам сделали аудит явки, и она (судья – прим. ЗАКС.Ру) его взяла в дело, на удивление, - считает экс-кандидат.

Он добавил, что на следующее заседание 11 ноября вызваны свидетели и запланирован просмотр видео. Также суд привлек к делу в качестве заинтересованных лиц четверых муниципальных депутатов от «Единой России» в МО «Московская застава», рассказал Будберг. Именно они заняли места, которые изначально могли бы получить «яблочники», пояснил экс-кандидат.

После завершения голосования 8 сентября избирательная комиссия участка №1280 убежала с бюллетенями до их подсчета. По мнению кандидатов от «Яблока», после результаты сфальсифицировали – в муниципальный совет должны были пройти они, а не представители «Единой России».

София Саттарова

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