Пархоменко: В Африке Путин позволяет своим силовикам заработать

Публицист Сергей Пархоменко, около недели размышляя над "африканским разворотом" президента Владимира Путина и его заявлениями о списании африканским странам баснословных долгов, нашел объяснение интересу российского руководства к торговле и взаимодействию с африканскими государствами. По его предположению, на теплом континенте российская власть ищет то, чего ее лишают после присоединения Крыма путем санкций страны Евросоюза - денег. Иными словами, своим наиболее преданным друзьям из силовых структур президент возвращает потерянное или подвергшееся инфляции после 2014 года богатство.

"Одни отправляются зарабатывать в Африку, другой получает в свое полное распоряжение всё, что связано со школьным книгоизданием в стране — колоссальные совершенно деньги. А третьем предлагают всю ядерную физику вместе со всем государственным финансированием. Эти вещи одного порядка, эти вещи совершенно сходные, на самом деле. Это часть одного процесса, это кормление путинского окружения в самых разных формах", - представил он свою трактовку в авторской радиопрограмме.

Если этого не делать, полагает Пархоменко, то увеличивается вероятность государственного переворота, которая может быть инициирована и министром обороны, и директором Росгвардии.

О государственных приоритетах в Африке Путин объявил в Сочи, созвав всех руководителей стран континента. По его мнению, Африке нужно помогать еще более щедро, чем это делалось в прошлые годы.