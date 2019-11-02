18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:13

Пархоменко: В Африке Путин позволяет своим силовикам заработать

фото ЗакС политика Пархоменко: В Африке Путин позволяет своим силовикам заработать

Публицист Сергей Пархоменко, около недели размышляя над "африканским разворотом" президента Владимира Путина и его заявлениями о списании африканским странам баснословных долгов, нашел объяснение интересу российского руководства к торговле и взаимодействию с африканскими государствами. По его предположению, на теплом континенте российская власть ищет то, чего ее лишают после присоединения Крыма путем санкций страны Евросоюза - денег. Иными словами, своим наиболее преданным друзьям из силовых структур президент возвращает потерянное или подвергшееся инфляции после 2014 года богатство.

"Одни отправляются зарабатывать в Африку, другой получает в свое полное распоряжение всё, что связано со школьным книгоизданием в стране — колоссальные совершенно деньги. А третьем предлагают всю ядерную физику вместе со всем государственным финансированием. Эти вещи одного порядка, эти вещи совершенно сходные, на самом деле. Это часть одного процесса, это кормление путинского окружения в самых разных формах", - представил он свою трактовку в авторской радиопрограмме.

Если этого не делать, полагает Пархоменко, то увеличивается вероятность государственного переворота, которая может быть инициирована и министром обороны, и директором Росгвардии.

О государственных приоритетах в Африке Путин объявил в Сочи, созвав всех руководителей стран континента. По его мнению, Африке нужно помогать еще более щедро, чем это делалось в прошлые годы.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:06    
В Африке без ЧВК совершенно невозможно делать бизнес! Так как кругом бандиты, повстанцы, воинственные племена, коррупционеры и тд. Потому в каждой африканской стране должно быть минимум по одной российской ЧВК с хорошим вооружением и обученными воинами!

11:38    
Путин совершенно не сказал о временном периоде списания этих 20 миллиардов...За 29 лет буржуазной России или только за 20 лет своего правления??? 20 миллиардов это большая сумма, но в сравнении с американскими тратами или ЕС в Африке, на Ближнем Востоке-копейки...Так по словам американского президента США в последнее время вбухали в Ближний Восток 7-8 триллионов долларов(!!!!!!!!), а ежегодные(!!!!!!!!!!!!) траты только на Афганистан 50 миллиардов долларов, что, к примеру, больше годового бюджета наших вооружённых сил...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
12:36 Активисты Центрального района жалуются на чрезмерные неудобства для маломобильных граждан

11:54 В Петербурге осудили на реальные сроки создателей финансовой пирамиды

11:13 Пархоменко: В Африке Путин позволяет своим силовикам заработать   2

10:27 В результате взрыва на танкере в Находке погибло трое россиян

1 ноября, 21:08 Амосов не считает, что в отпусках депутаты ЗакСа "бьют баклуши"   4

1 ноября, 20:36 Левые активисты поддержали рабочих Казахстана у стен генконсульства   1

1 ноября, 20:05 Муниципал: Суд приобщил к делу о «сбежавшем УИК» видео-доказательство о явке на участке   1

1 ноября, 19:57 На Московском проспекте испытали первый в России "водородный трамвай"

1 ноября, 19:22 Навальный призвал сторонников к большей активности для пробуждения страны от "маразма"   6

1 ноября, 19:00 Депутаты предложили регулировать театральную деятельность в Петербурге   1

1 ноября, 18:54 Вылетевший в Петербург SSJ-100 экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя

1 ноября, 18:51 Муниципал: Легитимность главы поселка Шушары оспаривают в суде

1 ноября, 18:50 Невзоров предрекает крах новому политическому движению Прилепина   10

1 ноября, 18:25 Ким Чен Ына пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы   1

1 ноября, 18:21 Профессор Щеглов: Юрий Дмитриев сидит в тюрьме за свои черты характера   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru