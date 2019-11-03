В Котласе полиция искала запрещенную литературу в машине защитниц Шиеса

На выезде из Котласа правоохранители задержали автомобиль, в котором находились экоактивистки движения в защиту Шиеса Анна Степанова, Анна Шекалова и Светлана Бабенко, информирует "Новая газета".

У женщин проверили документы и осмотрели машину. Региональные источники газеты поделились, что поводом для задержания могла стать наводка, согласно которой в авто активисток могла находиться некая запрещенная литература.

Впрочем, ничего противозаконного полицейские не обнаружили, поэтому женщин отпустили.

Напомним, борьба поморцев с потенциальным мусорным полигоном длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются. В последнее время бензовозы охраняются ОМОНом и Росгвардией. На месте будущей стройки разбит постоянно действующей лагерь экоактивистов.