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15:10

Журналист Аркадий Бабченко распрощался с Украиной

фото ЗакС политика Журналист Аркадий Бабченко распрощался с Украиной

Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко покинул пределы Украины, известил в программе "Понауехавшие" журналист Евгений Киселев в своем блоге на YouTube.

Между Киселевым и гостем программы Сергеем Лойко завязался диалог, в ходе которого последний заявил, что считает Бабченко "великим украинским блогером". В ответ Киселев отметил, что "он уже не украинский". "Ты не знаешь? Он уехал из Украины", - сообщил ведущий.

Детали очередной эмиграции Бабченко Киселев добавил в комментарии к видео.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины - возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - написал блогер.

Сегодня информацию об отъезде подтвердил и сам Бабченко.

"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? «Если Украина выберет «кандидата Х» - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Я сказал. Я сделал. В чем проблема?" - пояснил Бабченко, "поблагодарив" Киселева за озвученные им сведения.

Действительно, Бабченко уже заявлял о готовности покинуть Украину, правда, не полгода назад, как он утверждает, а год. Свое намерение он пояснил нежеланием жить в стране, где новым президентом будет избрана Юлия Тимошенко. Напомним, после прошедших в марте выборов главой государства стал Владимир Зеленский.

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18:36   Игорь  
Нет его, он покинул краину.
Муждабаев уж сутки в соплях?
«На кого ж ты Аркаша нас кинул?!
Как  нам жить при зеленых властях?!

17:23    
15:28, 16:30 Сри больше - все зависит от тебя!

16:30   Саша  
Так развернулись события в последние месяцы, что будущее Украина сейчас полностью(!!!) зависит от решений Путина по ней, и по Донбассу, и по транзиту газа итд. Путин тянет время, выжидает...На саммит "нормандской четвёрки" не спешит, на встречу с Зеленским тоже, договоры по транзиту газа не подписывает, а возможно и вообще не подпишет до Нового года, категорически заставляет Зеленского отводить укровойска от ЛДНР и тд. итп. Его политическая воля подкреплена 100-тысячной группировкой российских войск вокруг юго-восточной Украины...Посмотрим в ближайшие 2 месяца, как Путин распорядится КУЧЕЙ(!!!) козырей в своих руках в "игре" с Украиной...

15:28    
Украина умирает и вымирает...Агония, гнилостное разложение и никаких перспектив...Украина надеялась на помощь Запада(США), но они от неё устали и стремительно кидают на произвол судьбы, потому русофоб Бабченко и оттуда свалил...

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