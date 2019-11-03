Журналист Аркадий Бабченко распрощался с Украиной

Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко покинул пределы Украины, известил в программе "Понауехавшие" журналист Евгений Киселев в своем блоге на YouTube.

Между Киселевым и гостем программы Сергеем Лойко завязался диалог, в ходе которого последний заявил, что считает Бабченко "великим украинским блогером". В ответ Киселев отметил, что "он уже не украинский". "Ты не знаешь? Он уехал из Украины", - сообщил ведущий.

Детали очередной эмиграции Бабченко Киселев добавил в комментарии к видео.

"К сожалению, Бабченко уехал из Украины - возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - написал блогер.

Сегодня информацию об отъезде подтвердил и сам Бабченко.

"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? «Если Украина выберет «кандидата Х» - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Я сказал. Я сделал. В чем проблема?" - пояснил Бабченко, "поблагодарив" Киселева за озвученные им сведения.

Действительно, Бабченко уже заявлял о готовности покинуть Украину, правда, не полгода назад, как он утверждает, а год. Свое намерение он пояснил нежеланием жить в стране, где новым президентом будет избрана Юлия Тимошенко. Напомним, после прошедших в марте выборов главой государства стал Владимир Зеленский.