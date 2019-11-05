Прецедент “Умное голосование”

Смольнинский районный суд Петербурга заканчивает рассматривать иск экс-помощницы Виталия Милонова Анастасии Колб об отмене результатов муниципальных выборов в 239 избирательном округе МО “Смольнинское”. Вероятно, 6 ноября, судья Татьяна Чистякова вынесет решение по этому делу. Колб уверяет, что оппозиция на местных выборах победила исключительно благодаря проекту “Умное голосование”, который якобы исказил реальную волю местного населения. Процесс развивался захватывающе. Суд допрашивал избирателей, приобщал к материалам дела письмо пенсионеров к Владимиру Путину и плакат, висевший на одном из участков.

Информационно-агитационная система

По иску дочери главы администрации МО “Смольнинское” и экс-кандидатки в депутаты местного совета Анастасии Колб состоялось уже четыре заседания Смольнинского суда. Самое короткое из них длилось два часа, самое длинное - около шести. Большую часть этого времени стороны обсуждали многочисленные ходатайства истца и ее представителя - мамы Анастасии Колб Марины. Они пытались доказать, что проект “Умное голосование” Алексея Навального якобы нарушал законодательство: располагался на иностранном сервере, не молчал в “день тишины” и был доступен даже во время голосования. К тому же истец считает, что победившие депутаты должны были отразить в своих избирательных счетах, что их поддерживала система “Умное голосование”.

Навальный и его сторонники главной целью своего проекта определили разрушение монополии партии “Единая Россия” на власть. Жителю региона, в котором 8 сентября должны были пройти выборы, предлагалось зарегистрироваться на сайте “Умного голосования”, указав адрес прописки. Позже ему направляли фамилии наиболее сильных - по версии авторов проекта - оппонентов “Единой России”. Получить советы можно было и без регистрации, в экспресс-разделе сайта или с помощью Telegram-бота.

Большинство в муниципальном совете “Смольнинского” получили предложенные “Умным голосованием” кандидаты. Это представители партии “Яблоко”, общественного движения “Центральный район за комфортную среду обитания” и созданной при поддержке петербургского штаба Навального команды “Наш дом - Смольнинское”. Самовыдвиженцам, связанным с “Единой Россией” и, предположительно, районной администрацией досталось 4 из 20 мест.

Анастасия и Марина Колб “Умное голосование” характеризуют как “информационно-агитационную систему”. Раз это агитация за кандидатов, то она, по закону должна производиться на территории России, а сервер сайта “Умного голосования” находится в США, заявила на первом заседании суда Колб-старшая. Позже к этому доводу они почти не возвращались и больше говорили о том, что система продолжала работать 7 и 8 сентября, когда агитировать запрещено. Анастасия Колб отмечала, что многие люди голосуют за тех кандидатов, о которых слышат в последний раз перед выборами и поэтому бессознательно могли последовать советам штаба Навального.

-Поскольку приходили рассылки в единый день голосования огромному количеству людей, поскольку огромное количество людей могло посмотреть на сайте этих кандидатов, конечно, волеизъявление этих людей могло быть искажено. И оно было искажено, - заявила истец.

Ответчик за истца

Ответчиком в суде выступает избирательная комиссия МО “Смольнинское”. Ее представитель Всеволод Хорунжий с первого заседания солидарен с позицией истца. Основной род деятельности Хорунжего - занятия по ораторскому искусству для бизнесменов. В 2016 году, будучи заместителем председателя ТИК № 30, он даже учил на треннингах, как противостоять “троллингу” оппозиционных наблюдателей на выборах.

В этом судебном процессе Хорунжий тоже продемонстрировал мощь своих публичных выступлений. Он не просто соглашался с доводами истца, но окрашивал их новыми красками.

- В силу того, что система “Умное голосование” была размещена в интернете, она стала привлекательной для молодежи как нечто, говоря современным языком, хайповое или можно сказать “кул”. В подавляющем большинстве избиратели даже не знали кандидатов. Они голосовали по рекомендации сайта, - заявил Хорунжий на одном из заседаний.

В подтверждение своих слов ответчик привел пример координатора “Центрального района за комфортную среду” Ярослава Кострова. Он тоже участвовал в выборах, но не прошел в совет, в то время как несколько членов его команды, рекомендованных “Умным голосованием”, стали депутатами.

Instagram против встреч с избирателями

Депутат из команды Кострова Константин Хрщонович с самого начала рассмотрения дела заявился заинтересованным лицом. Замечание ответчика, что избиратели его не знали, настолько задели депутата, что он принес в суд целую кипу бумаг: газетных вырезок с упоминанием своей фамилии и переписок с чиновниками. Хрщонович дважды становился победителем городского проекта “Твой бюджет”, он возглавляет домовой совет и регулярно взаимодействует с жителями в рамках своей общественной деятельности.

Хрщонович также намекнул, что Анастасия Колб в “Смольнинском” не живет и никакой предвыборной кампании здесь не вела. На следующее заседание кипу документов принесла истец. Пока экс-канидатка передавала их судье, ее мама представляла дочь как бывшего советника губернатора Георгия Полтавченко, экс-сотрудницу Законодательного собрания (Колб работала помощницей депутата Виталия Милонова) и одного из разработчиков “Экологического кодекса Санкт-Петербурга”. Нашелся ответ и на аргумент об отсутствии агитации. Анастасия Колб заявила, что ведет политический блог в Instagram, у которого шесть тысяч подписчиков, а потому неизвестным в “Смольнинском” человеком себя не считает.

Хрщонович пояснил суду, что узнал о поддержке проекта Навального незадолго до дня голосования, но никого об этом не просил. Аналогичной позиции придерживались представители двух других заинтересованных лиц, депутатов Радислава Полуйкова и Дианы Серой. С тем, что “Умное голосование” - агитационная система они наотрез отказались соглашаться.

Представитель Серой Мария Малышева пояснила суду, что проект Навального - своего рода навигация для категории избирателей, недовольных действующей властью. Николай Лаврентьев, представляющий интересы Полуйкова, заметил, что и “Единая Россия” опубликовала на сайте петербургского отделения фамилии своих кандидатов и не убирала их на время голосования, так что с ними мог ознакомиться любой пожелавший проголосовать за единороссов.

Работавшие со стороны депутатов юристы просили истца предоставить точные данные количества пользователей интернета в МО “Смольнинское” и обращали внимание, что у победивших депутатов разное количество голосов: у кого-то 947, у кого-то 548. Стало быть, воля избирателей, если и трансформировалась, то выборочно. Кроме того, они напомнили, что до подведения итогов выборов претензий к “Умному голосованию” у избирательной комиссии не было. К материалам дела была приобщена распечатка публикации “Интерфакса”, в которой говорится, что и глава ЦИК Элла Памфилова не увидела нарушений в проекте Навального.

Показания избирателей

За время четырех заседаний так и не дали показания сами пользователи “Умного голосования”, хотя несколько избирателей выступили в суде. К ним можно отнести разве что свидетеля Андрея Федосеева, вызванного по просьбе истца. Но и он рассказал, что зарегистрировался на сайте “Умного голосования” только ради интереса. Голосовал Федосеев все равно за кандидатов от партии “Справедливая Россия”, от которой и сам шел на выборы, причем не в “Смольнинском”, а во “Владимирском округе”. Тем не менее, свидетель считает последствия “Умного голосования” негативными, потому что в муниципальный совет его округа не попали известные местным жителям людям, например, он сам.

Еще троих избирателей пригласил депутат Хрщонович. Все они утверждали, что проект “Умное голосование” их не интересовал. Предпочтения свидетели отдали после личных встреч с кандидатами и руководствуясь активностью, которую претенденты уже успели проявить в округе. При этом свидетель Алексей Орлов высказался о Навальном критически, заявив суду, что не понимает, как политик, имея два условных срока, не попал в тюрьму.

Письмо Путину и другие доказательства

В ходе процесса к материалам дела приобщили письмо жителей округа к Владимиру Путину. Авторы просят президента разобраться в итогах выборов в МО “Смольнинское” и говорят о готовности выйти на митинг. Под документом стоят подписи тридцати человек. ЗАКС.Ру связался с пятерыми из них, все они оказалась пенсионерами, и каждый подтвердил свое недовольство тем, что в муниципальный совет пришли новые люди. В ходе общения с недовольными гражданами выяснилось, что текст письма был составлен в здании муниципалитета, а перед его подписанием с пенсионерами общались сотрудники подведомственного МО “Смольнинское” учреждения, организующие для них экскурсии. Один из этих людей, Виталий Гапон тоже участвовал в выборах по 239 округу и проиграл.

Помимо собственно “Умного голосования”, у стороны истца возникли претензии к организации выборов в “Смольнинское”. По словам матери и дочери Колб, плакаты с информацией обо всех кандидатах на избирательных участках висели слишком высоко. Поскольку на места в совете претендовали по три десятка человек на каждом округе, размещать их биографии на плакатах пришлось компактно и шрифт оказался нечитаемым. Марина Колб полагает, что это сказалось на результатах, а в совет прошли кандидаты, у которых фамилии начинаются на последние буквы алфавита и которым посчастливилось попасть в нижний ряд плаката.

Отметим только, что первое место по всему 239 округу с отрывом примерно в 250 голосов заняла учитель Елена Бархатова из команды “Наш дом - Смольнинское”. Ее биография находилась в самой верхней строчке. Тем не менее, суд приобщил к материалам дела один из плакатов и несколько фотографий, сделанных в день выборов на участках.

По ходу всего процесса сторона истца пыталась опровергнуть показания заинтересованных лиц, данные на самом первом заседании. Депутаты уверяли, что ни с кем не договаривались по поводу своего участия в “Умном голосовании”. Марина Колб в это не верила и подозревала, что оператор персональных данных “Умного голосования” ООО “Страна приливов” вносила данные кандидатов на небезвозмездной основе. Она ходатайствовала об истребовании у “Страны приливов” источников и размеров финансирования агитации.

Герои и злодеи

Параллельно с этим она просила подвергнуть лингвистической экспертизе несколько текстов и видеоролик Навального о едином дне голосовании. Марина Колб заподозрила в них признаки возбуждения розни к социальным группам “члены партии “Единая Россия” и “замаскированные члены партии “Единая Россия”. К последним, по ее словам, оппозиционер относит всех самовыдвиженцев, которых не поддержало “Умное голосование”. Истец и ее представитель пояснили суду, что Навальный публиковал расследования фактов коррупции со стороны единороссов и тем самым сеял социальную рознь накануне выборов. К тому же основатель ФБК позволял себе резкие слова в адрес представитель партии власти, такие как “злодеи”.

Представители заинтересованных лиц просили отклонить оба ходатайства. По их мнению, они не относятся к сути дела и нужны для затягивания процесса. Судья Чистякова встала на сторону муниципальных депутатов и на последнем заседании, 1 ноября, не стала удовлетворять просьбы дочери и супруги главы администрации “Смольнинского”. После этого сторона истца, похоже, потеряла веру в победу. Марина Колб отозвала ходатайство о вызове еще одного свидетеля и в сердцах сказала, что ей ясно, какое решение готовится.

Прения сторон могли начаться в тот же день, но заседание опять отложили. Вступивший в дело новый представитель прокуратуры заметил, что среди заинтересованных лиц нет еще двух избравшихся по 239 округу депутатов: Елены Бархатовой и Александра Захарова. Чтобы их права не были нарушены, было решено привлечь к процессу и этих депутатов.

6 ноября процесс формально начнется заново, но с высокой долей вероятности в этот же день будет вынесено решение. Судья Чистякова назначила заседание на пять часов вечера.

Сергей Еремеев

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