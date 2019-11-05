Из-за нарушений правил безопасности суд обязал снести ТЦ в Новом Девяткино

Трехэтажный торговый комплекс по адресу улица Главная, дом 37, неоднократно проверявшийся различными службами после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", по решению суда должен быть снесен, о чем сообщает сайт прокуратуры Ленобласти.

"Грубо нарушены технические регламенты, требования действующего законодательства в области строительства и пожарной безопасности, а сам объект несет непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, имуществу физических и юридических лиц", - говорится в заявлении силовиков.

Сайт прокуратуры также сообщает, что два разрешения на строительство ТЦ, определяемого как "самовольная застройка", были выданы незаконно и что теперь снести центр собственник должен за свой счет.

ТАСС называет собственника объекта - это компания "Энивей Экспедишн", в течение последних двух лет регулярно становившаяся объектом исков и жалоб как со стороны частных фирм, так и государственных ведомств.

В здании находятся круглосуточный супермаркет, аптека и магазин парфюмерии и косметики.