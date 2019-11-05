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5 ноября, 18:39

Комтранс подтвердил худшие опасения Вишневского относительно повышения цен на проезд

фото ЗакС политика Комтранс подтвердил худшие опасения Вишневского относительно повышения цен на проезд

Депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ из комитета по транспорту, который подтвердил его опасения и усилил тревогу: бюджет на будущий год сверстан таким образом, что без дополнительной крупной субсидии в 1,7 млрд рублей цена за проезд должна будет неизбежно подскочить с 40 до 50 рублей в наземном транспорте и с 45 до 60 рублей - в метро, и никак не меньше.

Между тем, напоминает "яблочник", его вопрос недельной давности о пределах повышения платы за проезд, адресованный вице-губернатору Эдуарду Батанову, встретил иной ответ. Высокопоставленный городской чиновник утверждал, что правительство исходит из того, что цена билетов в случае подорожания вырастет только на пять рублей.

"Рост тарифов совершенно недопустим", - заявил Вишневский в своем Telegram-канале.

Политик пообещал оперативно направить свои поправки к принятому в первом чтении бюджету в профильный комитет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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5 ноября, 21:38    
"Только на пять рублей"?
Да вы охренели, соколики!
Вы будете катать за наш счет футбольных бездельников?
Хотите, чтобы было как в Сантьяго и Буэнос-Айресе?
Ну, тогда бегловской шайке не надо будет задавать д[цензура]ьных вопросов: "а почему это вдруг"?

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