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5 ноября, 20:36

Шлосберг призвал не обольщаться и видеть в силовом руководстве коллективного "зверя"

фото ЗакС политика Шлосберг призвал не обольщаться и видеть в силовом руководстве коллективного "зверя"

Политик Лев Шлосберг обратился к демократической общественности с призывом не ослаблять морального давления на силовые структуры государства и общественного шума в любой форме по поводу фигурантов политических уголовных дел последнего времени. Вместе с тем он предложил не быть слишком благодушными в анализе действий государственной машины: она не любит и не умеет смягчаться - тем более, если смиряться с жестокостью и снижать активность в борьбе за гражданские свободы.

"Аппетит к таким системам приходит во время еды, и, если не реагировать на беспредел, если не называть своими именами, то система будет действовать по радикальнейшему сценарию. Зверь находится в своем естественном положении, это не отклонение от своей нормы для зверя, это его зверское лицо, не нужно питать иллюзий, что кто-то встал не с той ноги и прочел не ту записку. Это именно такие люди", - рассудил он в эфире "Эха Москвы".

В качестве особо тревожащего примера он назвал судьбу студента ВШЭ Егора Жукова, переводу которого под домашний арест ни в коем случае, по мнению Шлосберга, нельзя радоваться и про заложническое положение которого нельзя забывать.

"Нельзя подходить к церберам на задних лапах, спрашивая - "Господа, хорошо ли вы сегодня кушали, может, отложить Егора с обеда на ужин, может быть, вы скушаете не всего Егора, а только кусочек?" Это бессмысленно и опасно", - убежден Шлосберг.

Егору Жукову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах в Москве, которые он публиковал на собственном YouTube-канале. Жуков останется под домашним арестом до 27 декабря. Во время одного из заседаний он заявил, что экспертиза по его новому делу построена на лжи, он противник насилия, так как это противоречит его политическим взглядам.

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5 ноября, 22:44    
22:09 Бгггг. Уралвагонзавод перевели на трехдневку с поражением в ЗП. "А глубинный РУССКИЙ народ" объясняется в любви путину и единой россии в комментариях и внезапных встречах.

5 ноября, 22:40   Берендей-Беренбаум  
22:09 Не заметили. По всем телеаналам Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Шейнин с говном, Кондрашов да Пригожинский кагал.

5 ноября, 22:09    
Заметили, что дестабилизируют обстановку в стране, формируют общественное негативное мнение в России исключительно жидомасоны: Шлосберг, Ройзман, Шендерович, Шульман, Альбац и масса других ненавистников России...А глубинный РУССКИЙ народ в это время варит сталь, добывает нефть, собирает урожай итд. и не обращает внимания на подрывную работу "пятой колонны"!

5 ноября, 21:13    
Лев Шлосберг и прав, и неправ. Прав в том, что нужно "быть реалистами - требовать невозможного". Неправ в том, что одновременно демонизирует и обожествляет власть, присваивая ей некие свойства единого организма, "зверя". Нет, государственная власть - это люди, очень разные, со своими мечтами и слабостями, достоинствами и недостатками. И государственная система не парит в безвоздушном пространстве, а погружено в общество и связано с ним множеством связей. Общественные связи имеют значение для состояния системы власти, в каждый момент её существования. Надо помнить об этом и тем кто снаружи её, и тем кто внутри.

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