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13:25

Мосгорсуд оставил студента ВШЭ Егора Жукова под домашним арестом

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил студента ВШЭ Егора Жукова под домашним арестом

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, передает «Новая газета».

Жуков останется под домашним арестом до 27 декабря. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, чтобы Жуков мог продолжать учебу. Адвокат Леонид Соловьев настаивал, что дело в отношении Жукова политически мотивировано, а обвинения в отношении него выдуманы. «Задача следствия сейчас не установить истину, а привлечь моего подзащитного к какой либо ответственности», - заявил адвокат.

Поддержать Жукова пришли проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, рэпер Оксимирон, бывший фигурант «дела 212» Алексей Миняйло, активистка Мария Алехина и другие. На прениях студент заявил, что экспертиза института криминалистики ФСБ сильно искажает его слова.

«Экспертиза построена на лжи, это подтверждено ведущими российскими учеными. Я, Егор Сергеевич Жуков, являюсь глубоким противником насилия. Это противоречит всему, на чем строятся мои политические взгляды. <...> Известно, что в соответствии с Конституцией у граждан есть право собираться мирно. Ничего более я не хотел. Для меня все, где проливается кровь, противно по многим причинам», - сказал Жуков.

Егору Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах на его YouTube-канале. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы он координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в день, когда Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.

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13:58    
Фальшивая суть системы проявляется во всём: в фальсификациях на выборах, в фейках госСМИ, в фальшивой "заботе" о простых гражданах, в фальсификации обвинений и уголовных дел. Даже личность президента вызывает сомнения - тот же, что и в 1999?

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