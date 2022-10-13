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Новости 18:12

ЕСПЧ присудил более 200 тысяч евро участникам российских протестов 2019 года

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил более 200 тысяч евро участникам российских протестов 2019 года

Европейский суд по правам человека вынес решения в отношении 57 россиян, которые подверглись государственному преследованию в связи с выходом на уличные демонстрации в 2010-х годах, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. В общей сложности истцы получили компенсации в размере 222,3 тысячи евро.

"В России уведомительный порядок согласования акции. К тому же существует понятие „спонтанной акции протеста", когда возникает острая ситуация, требующая немедленной реакции общества. Участие в таких акциях является законным правом гражданина, согласно Конвенции и Конституции РФ", - прокомментировала дошедшие до Страсбургского суда дела россиян юристка "ОВД-Инфо"* Александра Баева.

Жалобы касались задержаний на таких акциях, как митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, а также митинги и шествия против недопуска оппозиционеров до выборов в Мосгордуму в июле и августе 2019 года. В ходе перечисленных демонстраций в российской столице были задержаны тысячи граждан, а акции 27 июля и 3 августа сопровождались применением силы и спецсредств к прохожим в центре города. Именно эти два митинга легли в основу так называемого московского дела.

Отметим, что РФ после выхода из Совета Европы в 2022 году заявила об отказе исполнять решения ЕСПЧ: в июне приняли закон о неисполнении всех решений Страсбургского суда, вынесенных начиная с 15 марта.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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