ЕСПЧ присудил более 200 тысяч евро участникам российских протестов 2019 года

Европейский суд по правам человека вынес решения в отношении 57 россиян, которые подверглись государственному преследованию в связи с выходом на уличные демонстрации в 2010-х годах, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. В общей сложности истцы получили компенсации в размере 222,3 тысячи евро.

"В России уведомительный порядок согласования акции. К тому же существует понятие „спонтанной акции протеста", когда возникает острая ситуация, требующая немедленной реакции общества. Участие в таких акциях является законным правом гражданина, согласно Конвенции и Конституции РФ", - прокомментировала дошедшие до Страсбургского суда дела россиян юристка "ОВД-Инфо"* Александра Баева.

Жалобы касались задержаний на таких акциях, как митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, а также митинги и шествия против недопуска оппозиционеров до выборов в Мосгордуму в июле и августе 2019 года. В ходе перечисленных демонстраций в российской столице были задержаны тысячи граждан, а акции 27 июля и 3 августа сопровождались применением силы и спецсредств к прохожим в центре города. Именно эти два митинга легли в основу так называемого московского дела.

Отметим, что РФ после выхода из Совета Европы в 2022 году заявила об отказе исполнять решения ЕСПЧ: в июне приняли закон о неисполнении всех решений Страсбургского суда, вынесенных начиная с 15 марта.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов