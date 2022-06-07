Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта

Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроекты о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, проинформировала 7 июня пресс-служба нижней палаты парламента.

Запрет коснется решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, когда было прекращено членство России в Совете Европы. Одновременно выплаты денежных компенсаций по решениям ЕСПЧ, принятым до указанной даты, будут производиться исключительно в рублях на счета, открытые в российских банках.

Кроме того, постановления ЕСПЧ теперь перестанут быть основанием для пересмотра дел, вынесенных российскими судами.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ уже на этой неделе.