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Новости 10:02

Володин: Законы о неисполнении решений ЕСПЧ планируется принять на этой неделе

фото ЗакС политика Володин: Законы о неисполнении решений ЕСПЧ планируется принять на этой неделе

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин известил, что ряд законотворческих инициатив о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) парламент может принять уже на текущей неделе. Объявление сделано в Telegram-канале спикера ГД.

Также Володин рассказал о поправках, которые будут внесены в законопроект ко второму чтению: 1) решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта, когда РФ объявила о выходе из Совета Европы, исполняться не будут; 2) решения, принятые ЕСПЧ до этой даты, выполняться будут, однако выплаты по ним будут проводиться только в рублях и только на счета, открытые в российских банках; 3) решения российских судов будут превалировать над постановлениями Страсбургского суда.

"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", - высказался о необходимости принятия инициативы Володин.

Напомним, что в сентябре 2022 года ЕСПЧ перестанет рассматривать дела россиян. Это связано с военной "спецоперацией" РФ на Украине и желанием российских властей выйти из состава Совета Европы. Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому можно будет не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта.


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