Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации, сообщило 16 марта ТАСС. Как уточнило агентство со ссылкой на пресс-службу СЕ, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Отмечается, что Россия участвовала в Совете Европы в течение 26 лет.

Накануне вечером Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала большинством голосов инициативу с требованием к Комитету министров поддержать выход России из организации. Тем же вечером глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил о том, что письмо главы МИД Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы было вручено генеральному секретарю организации. В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Слуцкий добавил, что в случае выхода из СЕ Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

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