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Новости 16:15

Россию исключили из Совета Европы

фото ЗакС политика Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации, сообщило 16 марта ТАСС. Как уточнило агентство со ссылкой на пресс-службу СЕ, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Отмечается, что Россия участвовала в Совете Европы в течение 26 лет.

Накануне вечером Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала большинством голосов инициативу с требованием к Комитету министров поддержать выход России из организации. Тем же вечером глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил о том, что письмо главы МИД Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы было вручено генеральному секретарю организации. В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Слуцкий добавил, что в случае выхода из СЕ Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.

Фото: pixabay


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