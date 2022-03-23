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Новости 16:06

ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб против России

фото ЗакС политика ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб против России

В Европейском суде по правам человека вновь приступили к рассмотрению жалоб по делам против России, следует из резолюции, опубликованной на сайте Страсбургского суда.

В документе указывается, что РФ будет отстранена от участия в Европейской Конвенции о правах человека спустя 6 месяцев после решения о её исключении, а именно - 16 сентября 2022 года. Соответственно, заявитель из РФ может подать жалобу в ЕСПЧ в случае, если его права были нарушены вплоть до обозначенного срока.

Напомним, 16 марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против РФ до тех пор, пока не будет завершено изучение правовых последствий об исключении России из Совета Европы.

Кроме того, Страсбургский суд приостановил полномочия судьи от России Михаила Лобова.


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