ЕСПЧ приостановил рассмотрение дел против России

Европейский суд по правам человека приостановил 16 марта рассмотрение всех жалоб против России. Такое решение связано с постановлением Комитета министров Совета Европы о выходе России из этой организации с 16 марта, говорится на сайте ЕСПЧ.

"Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий постановления [Комитета министров СЕ] для работы суда", — гласит извещение.

Об исключении России из Совета Европы стало известно днем 16 марта. Комментируя это известие, сенатор Андрей Клишас предложил россиянам обращаться для защиты своих прав в Конституционный суд РФ.

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