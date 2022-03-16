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Новости 21:12

ЕСПЧ приостановил рассмотрение дел против России

фото ЗакС политика ЕСПЧ приостановил рассмотрение дел против России

Европейский суд по правам человека приостановил 16 марта рассмотрение всех жалоб против России. Такое решение связано с постановлением Комитета министров Совета Европы о выходе России из этой организации с 16 марта, говорится на сайте ЕСПЧ.

"Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий постановления [Комитета министров СЕ] для работы суда", — гласит извещение.

Об исключении России из Совета Европы стало известно днем 16 марта. Комментируя это известие, сенатор Андрей Клишас предложил россиянам обращаться для защиты своих прав в Конституционный суд РФ.

Фото: pixabay


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