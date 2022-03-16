Сенатор предложил россиянам обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ

Сенатор Андрей Клишас назвал учреждение, способное заменить россиянам Европейский суд по правам человека. Как заявил он 16 марта в комментарии РИА "Новости", альтернативой ЕСПЧ в вопросе защиты прав человека для жителей России может стать Конституционный суд.

Также Клишас заявил, что после выхода России из Совета Европы не будут отменены принятые, но до сих пор не исполненные решения ЕСПЧ. Кроме того, сенатор заверил, что законодатели не станут возвращаться к вопросу возвращения смертной казни в России. Мораторий на казнь введен Конституционным судом, и никакой орган не вправе отменять это решение, уточнил Клишас.

Ранее стало известно о том, что комитет министров Совета Европы исключил Россию из Совета Европы. Перед этим глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой рассказал, что письмо главы МИД Сергея Лаврова о выходе страны из организации было передано в руки генеральному секретарю Совета Европы.