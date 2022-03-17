ЕСПЧ приостановил полномочия судьи от РФ, приступившего к обязанностям два месяца назад

Европейский суд по правам человека решил приостановить полномочия судьи от России Михаила Лобова, информирует пресс-служба ЕСПЧ.

"Судебная деятельность судьи Лобова в настоящее время приостановлена до рассмотрения Судом правовых последствий Постановления CM/Res(2022)2) для работы Суда", - уточнили в Страсбургском суде.

Отметим, что свою деятельность в ЕСПЧ Лобов начал всего 2,5 месяца назад - 1 января 2022 года.

Накануне, 16 марта, ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против РФ до тех пор, пока не будет завершено изучение правовых последствий об исключении России из Совета Европы.