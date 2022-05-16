Единороссы внесли в Госдуму законопроект о невыполнении решений ЕСПЧ

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о невыполнении решений Европейского суда по правам человека, сообщило 16 мая РИА "Новости". Документ предлагает не исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.

Необходимость принятия проекта его авторы объяснили обстоятельствами, при которых было прекращено членство России в Совете Европы. "Применив в одностороннем порядке в отношении Российской Федерации формально-принудительный механизм прекращения членства на основании якобы несоблюдения ценностей Совета Европы, соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы", — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом авторы утверждают, что продумали "создание дополнительного компенсаторного механизма" в рамках уголовного производства в России, чтобы гарантировать защиту прав и свобод граждан. Для этого они предлагают расширить возможности для отмены вступивших в законную силу судебных решений и для возобновления производства по уголовным делам.

Подписи под проектом поставили депутаты Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов, а также сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев.

В середине марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России, но спустя неделю вернулся к ним. Россия была исключена из Совета Европы 16 марта.