Фигурант "московского дела" Егор Лесных вышел на свободу

Осужденный в рамках "московского дела" Егор Лесных вышел на свободу из колонии-поселения № 27 в Волгоградской области, известил 24 июня Telegram-канал "Арестанты 212".

По версии следствия, на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля 2019 года Лесных пнул бойца ОМОН Федорова "в нижнюю часть спины справа", а другого силовика в компании двоих соучастников повалил на землю. Подобные действия были квалифицированы как насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), суд назначил наказание в виде трех лет в колонии общего режима. В ноябре 2020 года решением суда Лесных перевели в колонию-поселение, он подавал прошение об УДО, но в апреле 2021 года суд отказал ему в этом.

Сам Лесных говорил, что на акции в Москве лишь пытался помешать избиению силовиками парня и девушки, просивших о помощи. "Я просто потянул сотрудника Росгвардии, не мог просто так стоять. Никакого насилия к сотрудникам я не применял", — объяснял он.

Фото: Telegram-канал "Арестанты 212"