ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:06

Фигурант "московского дела" Егор Лесных вышел на свободу

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Егор Лесных вышел на свободу

Осужденный в рамках "московского дела" Егор Лесных вышел на свободу из колонии-поселения № 27 в Волгоградской области, известил 24 июня Telegram-канал "Арестанты 212".

По версии следствия, на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля 2019 года Лесных пнул бойца ОМОН Федорова "в нижнюю часть спины справа", а другого силовика в компании двоих соучастников повалил на землю. Подобные действия были квалифицированы как насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), суд назначил наказание в виде трех лет в колонии общего режима. В ноябре 2020 года решением суда Лесных перевели в колонию-поселение, он подавал прошение об УДО, но в апреле 2021 года суд отказал ему в этом.

Сам Лесных говорил, что на акции в Москве лишь пытался помешать избиению силовиками парня и девушки, просивших о помощи. "Я просто потянул сотрудника Росгвардии, не мог просто так стоять. Никакого насилия к сотрудникам я не применял", — объяснял он.

Фото: Telegram-канал "Арестанты 212"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама