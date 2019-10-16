Суд арестовал фигуранта "московского дела" Егора Лесных

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца фигуранта «московского дела» Егора Лесных, передает «Новая газета».

Лесных обвиняют в нарушении ч. 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, на митинге 27 июля в центре Москвы он совместно с другими фигурантами, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, напал на сотрудника Росгвардии и еще одного – ударил ногой.

Лесных не признал свою вину и просил суд отправить его под домашний арест. Он пояснил, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи. «Я просто потянул сотрудника Росгвардии, не мог просто так стоять. Никакого насилия к сотрудникам я не применял», - сказал Лесных.

Следствие настаивает, что вину Лесных доказывает видеозапись. Адвокат Эльдар Гароз отметил, что вместо видеоролика в материалах дела есть лишь скриншоты, на которых «ничего не видно».

Ранее суд отправил под арест еще двух фигурантов «московского дела» - Мартинцева и Владимира Емельянова. Всех их обвиняют в применении насилия к росгвардейцам 27 июля. В ближайшее время меры пресечения будут избраны еще двум людям: Мыльникову и Андрею Баршаю.