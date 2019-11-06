Медведев уволил курировавшего мусорную реформу замглавы Минприроды Логинова

Глава российского правительства, премьер Дмитрий Медведев упразднил в должности замглавы Минприроды Владимира Логинова. Чиновник решил уйти по собственному желанию, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

Логинов, пишут "Ведомости", не стал комментировать свой уход, перенаправив запрос издания в пресс-службу Минприроды.

В должность замминистра 54-летний Логинов вступил год назад - в ноябре 2018-го. Как сообщали тогда в ведомстве, в его обязанности будет входить контроль за работой двух департаментов - по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.

Логинов пришел на службу государству в 1997 году. В 2000-2002 годах занимал пост замминистра сельского хозяйства при Алексее Гордееве.

Накануне, напомним, генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев рассказал о колоссальных задолженностях региональных мусорных операторов перед государством.