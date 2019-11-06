СМИ: Следствие установило подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии

Следствие установило личность главного подозреваемого в убийстве главы Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным издания, подозреваемый – уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Предположительно, после убийства 5 ноября он уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва – Хасавюрт. Источник отметил, что подозреваемый может быть вооружен и может находиться на территории Ингушетии.

Эльджаркиев был убит 2 ноября. Источники сообщали, что убийство может быть заказным. Есть версия, что главу ингушского Центра «Э» могли убить представители религиозной секты.