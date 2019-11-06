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13:31

Суд снова оштрафовал правозащитный "Мемориал" на 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд снова оштрафовал правозащитный "Мемориал" на 300 тысяч рублей

Тверской суд Москвы назначил правозащитному центру  «Мемориал» штраф в 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает «МБХ медиа».

Протокол по ст. 19.34 КоАП Роскомнадзор составил из-за того, что на странице «Мемориала» в Twitter отсутствовала маркировка «иностранный агент». Это уже второй подобный штраф для «Мемориала» за последнюю неделю.

1 ноября тот же суд оштрафовал международное общество и правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей каждый из-за того, что Роскомнадзор не увидел маркировки иноагента на страничке организации в Facebook. Тогда представитель «Мемориала» заявила, что маркировка проставлена на сайте организации, в соцсетях размещаются только анонсы, в том числе с других сайтов, и проставлять маркировки в них было бы неверно, ведь ресурсы не признаны иноагентами.

В реестр иностранных агентов «Мемориал» был включен в 2017 году. Представители «Мемориала» заявляли, что это невозможно, поскольку сама организация – международная.

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15:27      БОРДУНОВ  
Пришитый знак - ненадёжная штука, можно сорвать. Вот клеймо, как лошади, на лбу неплохо ввести всем несогласным жидо-масонам и прочей дряни.

14:28    
Такая "маркировка" - аналог жёлтых звёзд, которые нацисты требовали пришивать евреям в Европе, под страхом уголовного преследования. Известен случай, когда король Дании Кристиан Х, после оккупации немцами, заявил, что «если евреев Дании заставят носить символ, что отличает их от других сограждан, все мы тоже будем носить этот символ». Датчане считали короля символом сопротивления оккупации, носили его символику. Нацисты вынуждены были отказаться от подобной практики в этой стране. К сожалению, в нашей стране общество ешё не настолько сознательно, чтобы повторить этот способ сопротивления.

14:18    
Замечательная новость о штрафе! Эту антисоветскую и русофобскую прозападную клоаку "Мемориал" надо финансово уничтожить ,если не хватает мужества отправить их в сибирские лагеря на трудовое перевоспитание, как в 30-е годы!

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