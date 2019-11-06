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14:13

Ройзман предлагает тестировать всех российских школьников на наркотики

фото ЗакС политика Ройзман предлагает тестировать всех российских школьников на наркотики

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, известный своей борьбой с наркозависимостью в регионе, считает резонным, чтобы всех российских школьников и студентов техникумов в обязательном порядке тестировали на употребление запрещенных веществ.

Изначально с данной инициативой выступили лишь власти Рязанской области, которые в ближайшем будущем воплотят её в жизнь.

"Сама возможность тестирования является мощной профилактической мерой. А организовать ее довольно просто. Надо вводить [тестирование] на федеральном уровне, чтобы к этому все привыкли", - поделился мнением Ройзман с изданием Znak.com.

Ранее политик впервые за долгое время поддержал идею, принадлежащую Владимиру Путину, который решил, что в стране необходимо ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

"Из-за того, что торговля наркотиками ушла в интернет, возраст вовлечения резко понизился до 11–13 лет. Если мы считаем наркоманию заболеванием, то чем более раннее у нас выявление, тем больше шансов на исцеление. Обычно, если один подросток в классе вошел во вкус, он втащит полкласса, у них способы коммуникации сейчас такие", - отметил Ройзман.

Напомним, согласно действующему законодательству, на данный момент за рекламу наркотиков установлена административная ответственность, максимальная санкция по которой - штраф до пяти тысяч рублей.

Подготовить проект закона о пропаганде наркотиков в интернете поручил Владимир Путин. Автор ряда других "запретительных" законопроектов - сенатор Андрей Клишас - уверен, что лиц, призывающих к употреблению наркотиков, следует сажать на 15 лет.

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15:18      БОРДУНОВ  
14.29 Надо не останавливатся на депутатах Госдумы и идти дальше, к депутатам города.  Провокационное  поведение обкуренного депутата на демонстрации привело к нехорошим последствиям, что выгодно врагам стабильности в городе. Проверить фриков, стоящих на Невском в пикетах на забаву прохожим.

14:45    
С Ройзманом можно было бы согласиться, если бы в России соблюдалась тайна частной жизни, и результаты тестов получали бы только родители несовершеннолетних учащихся, а все остальные следственные действия были бы только по их инициативе или с их согласия. В противном случае, это будет очередным способом политического, и не только, давления, вымогательств взяток у родителей, освящённого государством буллинга оступившихся детей, инструментом разрушения их будущего. Выявлять надо каналы поставки и карать распространителей. Для этого не нужно проводить тотальное тестирование. Достаточно имеющихся сейчас оперативных методов работы.

14:29    
Начать нужно с депутатов Госдумы, сотрудников АП и МИДа... 400 кг кокаина, которые нашли на территории посольства России в Аргентине, а перевозилисамолётом отряда «Россия», который обслуживают первых лиц государства, в том числе резидента В. В. Путина, - свидетельство участие в явном преступлении самых высоких официальных лиц.

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