Ройзман предлагает тестировать всех российских школьников на наркотики

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, известный своей борьбой с наркозависимостью в регионе, считает резонным, чтобы всех российских школьников и студентов техникумов в обязательном порядке тестировали на употребление запрещенных веществ.

Изначально с данной инициативой выступили лишь власти Рязанской области, которые в ближайшем будущем воплотят её в жизнь.

"Сама возможность тестирования является мощной профилактической мерой. А организовать ее довольно просто. Надо вводить [тестирование] на федеральном уровне, чтобы к этому все привыкли", - поделился мнением Ройзман с изданием Znak.com.

Ранее политик впервые за долгое время поддержал идею, принадлежащую Владимиру Путину, который решил, что в стране необходимо ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

"Из-за того, что торговля наркотиками ушла в интернет, возраст вовлечения резко понизился до 11–13 лет. Если мы считаем наркоманию заболеванием, то чем более раннее у нас выявление, тем больше шансов на исцеление. Обычно, если один подросток в классе вошел во вкус, он втащит полкласса, у них способы коммуникации сейчас такие", - отметил Ройзман.

Напомним, согласно действующему законодательству, на данный момент за рекламу наркотиков установлена административная ответственность, максимальная санкция по которой - штраф до пяти тысяч рублей.

Подготовить проект закона о пропаганде наркотиков в интернете поручил Владимир Путин. Автор ряда других "запретительных" законопроектов - сенатор Андрей Клишас - уверен, что лиц, призывающих к употреблению наркотиков, следует сажать на 15 лет.