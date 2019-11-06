Суд оштрафовал главу ПЦ "Мемориал" за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Тверской суд Москвы оштрафовал главу правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в постах ингушского отделения центра в Facebook, сообщили представители «Мемориала».

Это уже четвертый штраф для центра и международного общества «Мемориал» по ст. 19.34 КоАП из-за ситуации с соцсетями отделений в Ингушетии. 1 ноября МО и ПЦ «Мемориал» были оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый из-за того, что Роскомнадзор не увидел маркировки иноагента на страничке организации в Facebook. Тогда представитель «Мемориала» заявила, что маркировка проставлена на сайте организации, в соцсетях размещаются только анонсы, в том числе с других сайтов, и проставлять маркировки в них было бы неверно, ведь ресурсы не признаны иноагентами.

6 ноября суд оштрафовал ПЦ «Мемориал» еще на 300 тысяч рублей. Поводом стала такая же ситуация в Twitter центра.