Обыски у Светова проходят по делу о публикации в его старом Instagram

Обыск в квартире члена Либертарианской партии Михаила Светова проходит в рамках дела из-за поста в Instagram 2012 года, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам Бирюкова, дело возбуждено по факту публикации поста, но в отношении ли Светова и по какой статье, не уточняется. Роскомнадзор внес старую страницу Светова в Instagram в реестр запрещенной информации, последний пост там датирован декабрем 2016 года. Аккаунт был посвящен личной жизни либертарианца, он завел его задолго до того, как он стал активно заниматься политикой.

Светова ранее вызвали на допрос в Следственный комитет, а затем пришли к нему в квартиру с обыском. За день до этого телеканал РЕН-ТВ без ссылок на источники сообщил, что Светова якобы подозревают в нарушении ст. 135 УК РФ (развратные действия).