Уволенная Бегловым из-за снега экс-глава Василеостровского района стала сотрудницей его администрации

Советник губернатора Петербурга Юлия Киселева назначена замруководителя администрации градоначальника, сообщили в Смольном.

Киселева до февраля 2019 года была главой Василеостровского района. Она была в числе трех глав районных администраций, которых уволили, вменив плохую уборку снега на городских улицах. На ее место был назначен Эдуард Ильин, который до этого был замглавы Фрунзенского района.

Оценивая кадровые перестановки в районных администрациях, собеседники ЗАКС.Ру дали понять, что считают уборку снега не главным мотивом увольнения.

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