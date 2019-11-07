Кремль не будет проверять заявление Кадырова, призывавшего "сажать" за оскорбления в интернете

В аппарате главы государства не видят нужды в проверке изречений руководителя Чечни Рамзана Кадырова, который заявил о своей готовности "сажать и пугать" за оскорбительные высказывания в интернете, извещает ТАСС.

"Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду", - сообщил журналистам во время брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Данные вопросы относятся к сфере влияния правоохранительных структур каждого конкретного региона России, добавил Песков.

"Что касается заявлений, то в любом субъекте РФ действуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место", - резюмировал повестку чиновник.

Днем ранее "Русская служба Би-би-си" привела выдержки из выступления Кадырова, который, выступая на встрече представителей малого и среднего бизнеса, сообщил, что готов применять силу к тем, кто неуважительно отзывается о чести в интернет-комментариях.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - декламировал Кадыров.